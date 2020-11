PSG – Mercato : un goleador surprise offert à Leonardo... à un prix proche de Neymar !

Dans les semaines et mois qui viennent, c'est un sacré chantier qui attend Leonardo au PSG. La fin de contrat de Di Maria à l'été 2021, Neymar et Mbappé seulement engagés pour un an... Le secteur offensif pourrait bien connaître de profonds bouleversements.

Pour le moment, difficile de savoir précisément quels sont les plans parisiens, même si la prolongation de Neymar reste aujourd'hui l'issue avec le plus de probabilité. Mais Leonardo, ces dernières heures, a vu un nom inattendu lui être proposé.

Valenciennes propose sa nouvelle star au PSG

Ce clin d'oeil, plus humoristique qu'autre chose, est venu du club de... Valenciennes. En effet, le club nordiste a remporté un match totalement dingue face à Toulouse en Ligue 2 (5-4). Un match marqué par le quadruplé d'un... défenseur, Joffrey Cuffaut, qui a notamment signé deux coups francs magnifiques.

Une performance particulièrement rare qui a poussé le club valenciennois à vanter ses mérites auprès du PSG. « Tu cherches un défenseur à ce qu'il paraît ? Pour lui, c'est 200 millions pas moins », a tweeté le club nordiste. On attend encore la réponse du club de la capitale.