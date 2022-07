PSG - Mercato : un grand nom de Série A déboule sur Keylor Navas

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si la direction du PSG a complètement changé de projet avec l'arrivée du tandem Luis Campos – Christophe Galtier et le départ de Léonardo, la question épineuse du gardien de but demeure en suspend. Gianluigi Donnarumma l'a dit : il ne fera pas une deuxième saison à partager les buts avec Keylor Navas. Charge donc au nouvel entraîneur de décider d'une hiérarchie... Et, sans doute, de sacrifier l'un des deux portiers.

Dans cette entreprise délicate, Galtier pourrait être aidé par un club de Série A. En effet, la Repubblica affirme que Naples réfléchirait sérieusement à l'achat de Keylor Navas pour devenir le nouveau titulaire et remplacer l'italien Alex Meret, qui n'a pas totalement convaincu et pourrait partir.

Comme pour beaucoup de dossiers avec le PSG, un point pourrait cependant compliquer la vie de l'écurie de Série A : le confortable salaire français du gardien costaricien (800 000€ brut par mois).

Alexandre Corboz

Rédacteur

