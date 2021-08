PSG - Mercato : un gros bémol émerge avec Messi, Pochettino est très inquiet

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Mauricio Pochettino a déjà évacué la déception de la défaite lors du Trophée des Champions contre le LOSC. Battu par les champions de France et un but superbe de Xeka (0-1), le PSG a depuis enchaîné deux succès en L1 pour un sans-faute avant de se rendre à Brest vendredi en ouverture de la 3e journée (21h). D’ici là, Thierry Henry a mis le doigt sur un problème qui pourrait émerger avec l’arrivée de Lionel Messi au mercato.

« L'équilibre, c'est le plus important, a fait savoir l’ancien attaquant du FC Barcelone lors de l'émission Dimanche Soir Foot. Pochettino est prévenu. On parle de l'équipe dans laquelle j'évoluais au Barça mais les gens oublient de souligner qu'on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des Champions. Après quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue à l'heure actuelle... ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'il manquait des joueurs mais l'équilibre est le plus important. »

« Toutes les questions en suspens doivent le contrarier »

En bon technicien qu’il est, Pochettino semble déjà au courant de ce problème de riche. « Ces derniers temps, on décrit un Pochettino assez tendu en interne comme s’il prenait la pleine mesure de ce qui l’attend désormais peut-on ainsi lire dans L’Équipe. La signature de Lionel Messi est la cerise sur un gâteau qui peut s’avérer divin ou empoisonné. »

« Toutes les questions en suspens doivent le contrarier, confirme Luis Fernandez. C’est différent de ce qu’il a connu à l’Espanyol (2009-2012) ou Tottenham (2014-2019) mais ce n’est pas un garçon à se laisser déstabiliser. Il a du caractère et il a le côté humain. Laissons-le travailler la prépa, la tactique, les joueurs, mais ce n’est pas à un coach de faire le gendarme ou gérer les sorties des joueurs par exemple. Tu as besoin d’une structure, d’une unité avec les patrons, la direction sportive. »

