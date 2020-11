PSG - Mercato : un gros coup de Leonardo se profile en janvier

À quoi ressemblera l’avenir de Christian Eriksen ? Dans le viseur du PSG, le milieu international danois n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte et pourrait être poussé vers la sortie au mercato hivernal. L’hypothèse prend de plus en plus de poids au sein-même du club italien... qui ne s’en cache même plus sur le terrain médiatique.

« S'il ne joue pas d'ici janvier, il est presque certain qu'il demandera à quitter le club, a expliqué le directeur sportif nerazzurro Beppe Marotta sur Sky Sport Italia. Nous avons décidé de faire signer il y a un an pour 20 M€. C'était une bonne affaire mais peut-être qu'il ne correspond pas à notre façon de jouer. »

Alors qu’Etiksen touche un salaire compris entre 14 et 18 M€ par saison, le média italien avance que l’Inter Milan ne s’opposera pas à un départ même en dessous de la barre des 20 millions d’euros. Leonardo, lui, a dit récemment que le PSG resterait toujours attentif au « marché d’opportunités » malgré les restrictions budgétaires liées à la crise sanitaire.