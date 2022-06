PSG - Mercato : un indésirable bien parti pour atterrir à Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Pablo Sarabia sort d’un prêt convaincant avec le Sporting, où il a été titulaire à presque toutes les rencontres (45 matchs joués, 21 buts marqués). Mais cet été, l’attaquant international espagnol retournera au PSG, club avec lequel il est lié jusqu’en 2024. Pour son avenir, Pablo Sarabio ne demande qu’à jouer et à se sentir important.

Et justement, un club aurait coché le nom de l’Espagnol pour se renforcer cet été. Selon As, c’est l’Atlético Madrid de Diego Simeone qui s'intéresse de près à l’attaquant du PSG.

Le journal espagnol ajoute qu’avec la Coupe du monde au Qatar cet hiver, les internationaux comme Pablo Sarabia voudront à tout prix jouer dans leur club. À voir si l’Atlético Madrid pourra lui garantir du temps de jeu pour le recruter.

🗣 | Pablo Sarabia 🇪🇸 sur son avenir :



“Un retour au Sporting ? Pour l'instant, je suis concentré sur la sélection et je ne pense à rien d'autre. Quand les matchs seront finis on verra, je vais y réfléchir et prendrais une décision"



📲 @Record_Portugal via @FR_SportingCP #PSG pic.twitter.com/5W1CCxNGAC