PSG - Mercato : un indésirable de Galtier clarifie son avenir

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Christophe Galtier n'a pas encore expédié les convocations, mais plusieurs joueurs du PSG placés sur la liste des transferts risquent de rester à quai, samedi, lorsque le groupe parisien s'envolera pour une tournée estivale de neuf jours au Japon.

S'il est acquis qu'Abdou Diallo ne sera pas du voyage afin de faciliter un éventuel départ du PSG, d'autres devraient être dans la même situation. Selon L’Équipe, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Eric Junior Dina Ebimbe, Mauro Icardi et même Georginio Wijnaldum ne devraient pas faire partie du groupe retenu. Ce qui n'empêche pas Ander Herrera de voir encore son avenir dans la capitale. « Je suis heureux et l’idée c’est de rester au PSG. On sait que c’est difficile de sécuriser a 100% les choses dans le foot, mais l’idée est de continuer », a en effet confié le milieu espagnol à la Cadena COPE.