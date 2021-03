PSG - Mercato : un indésirable de Pochettino se pose des questions

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Pas facile de poursuivre une carrière au PSG. Notamment en raison de la richesse de l'effectif et des stars alignées à tous les postes. Pourtant, le Néerlandais Mitchel Bakker, arrivé en provenance de l'Ajax d'Amsterdam, était parvenu à se faire un nom sous les ordres de Thomas Tuchel. Pas en qualité de titulaire indiscutable, certes, mais le latéral gauche parvenait à disputer certains matches et figurait dans la rotation de son entraîneur.

Ce n'est plus le cas avec Mauricio Pochettino qui semble préférer les solutions Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Et ce pendant la blessure de Juan Bernat. Le Néerlandais va-t-il devoir aller ailleurs au prochain mercato estival, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023 ? Possible. "Quitter Paris pour jouer plus ? J’ai encore quelques mois avant l’ouverture du marché des transferts. Après nous verrons. Mais je crois tout de même que je suis au bon endroit."