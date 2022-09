PG - Mercato : un indésirable parisien quitte le club, Icardi à Miami !

C'est le bien informé Fabrizio Romano qui a donné l'information : le PSG se sépare d'un énième indésirable avec la signature de Rafinha à Al Arabi Qatar. Et ce pour les deux prochaines saisons. L'international brésilien aurait résilié son contrat avec le club de la capitale après avoir passé sa visite médicale avec succès.

Par ailleurs, et c'est France Bleu Paris qui donne l'information, Mauro Icardi, qui n'a pas signé avec Galatasaray, est ce week-end à Miami. Un simple week-end ? La rumeur d'une signature en MLS pourrait prendre de l'ampleur.

Rafinha leaves Paris Saint-Germain and joins Al Arabi Qatar. Been told it’s permanent move, joins on free transfer from PSG — and signs for two years. 🚨🔴🔵 #transfers



Deal completed today, medical already done. pic.twitter.com/wP50fk2bV7