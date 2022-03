PSG – Mercato : un indésirable et un gros flop vers la sortie !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Au PSG, de nombreux joueurs ne souhaitent pas quitter le club de la capitale à cause de l’important salaire qu’ils reçoivent, même s'ils ne jouent pas de la saison. Cependant, un joueur indésirable au salaire important aurait changé d’avis.

Selon RMC Sport, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain. Une décision qui arrangerait mutuellement le club de la capitale et l'attaquant argentin. Le média français précise que l’Argentin a été très marqué par la défaite à Madrid en Ligue des Champions.

Cependant, son salaire pourrait poser un problème aux éventuels clubs intéressés (Icardi perçoit actuellement 800 000 euros brut/mois).

Le journaliste Fabrice Hawkins a également annoncé que Ramos devrait quitter le PSG cet été aussi : « Au Paris Saint-Germain, on ne peut que constater les difficultés de Sergio Ramos qui sera poussé vers la sortie l’été prochain ». Pour le remplacer le club de la capitale cible le défenseur français de Frankfurt Evan Ndicka.

