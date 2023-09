PSG - Mercato : un indésirable va rejoindre Verratti, et à un bon prix !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'axe entre le PSG et le Qatar fonctionne vraiment comme sur des roulettes en cette fin d'été. Marco Verratti a pris la direction d'Al-Arabi, mercredi, et ce jeudi, un autre membre du loft parisien va le rejoindre au Qatar. Draxler vers Al-Ahli pour 20 M€ Il s'agit de Julian Draxler. Prêté à Benfica la saison passée, le milieu de terrain allemand va bien rejoindre Al-Ahli. Après avoir donné son accord, puis demandé quelques jours de réflexion suite à des soucis familiaux, Draxler va finalement respecter son accord et rejoindre le Qatar, annonce en effet L'Equipe. Selon Sky, le transfert est de 20 M€ et Draxler va s'engager jusqu'en 2025. Visite médicale demain ou samedi. Podcast Men's Up Life Pour résumer Marco Verratti n'est pas le seul indésirable du PSG à rejoindre le Qatar... Après avoir donné son accord, puis demandé quelques jours de réflexion suite à des soucis familiaux, Draxler va finalement respecter son accord et rejoindre le Qatar. Pour 20 M€.

Laurent HESS

Rédacteur