PSG - Mercato : un indice fort envoie Messi loin de Paris en 2023-24

Ce jeudi, L'Equipe fait un point sur la situation de Lionel Messi, dont les négociations pour une prolongation devaient s'accélérer cette semaine. Et, effectivement, son père, Jorge, a rencontré les dirigeants parisiens mercredi. Mais les positions des deux parties seraient encore éloignées, notamment au niveau financier. Le fairplay financier ne laisse aucune manœuvre au PSG pour formuler une grosse offre au champion du monde. Et celui-ci ne semble pas enclin à faire des cadeaux. Selon le quotidien sportif, c'est l'Inter Miami qui aurait aujourd'hui ses faveurs pour la saison prochaine, devant Paris et le FC Barcelone, qu'il a un temps envisagé de rejoindre, même pour seulement six mois, histoire de terminer l'aventure en beauté.

Mais un indice majeur révélé par L'Equipe laisse à penser que l'avenir des Messi s'inscrit loin de Paris. Le bail de sa demeure à Neuilly-sur-Seine n'aurait toujours pas été prolongé. Cela peut se comprendre vu l'incertitude autour de sa prolongation. Mais si l'Argentin avait été convaincu par le projet parisien, il aurait déjà fait les démarches pour conserver son bien immobilier un ou deux ans de plus.