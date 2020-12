PSG - Mercato : un international italien très prometteur met un stop à Leonardo

L’Inter Milan va devoir faire des choix au mercato. Pour empêcher la Juventus Turin de remporter un dixième Scudetto d'affilée, Antonio Conte veut mener une opération commando et a demandé à ses dirigeants de faire partir cet hiver cinq joueur joueurs qu’il ne sent pas assez concernés cet hiver. Christian Eriksen fait partie de la charrette.

Débarqué à l'Inter Milan en janvier dernier en provenance de Tottenham, le milieu danois est un flop absolu. Selon le Daily Star, il souhaiterait découvrir un nouveau championnat après la Premier League et lorgnerait du côté du PSG. Alléché par les pétro-dollars mais également par la perspective de jouer chez les vice-champions d'Europe, il attendrait un signe de Leonardo ? Le directeur sportif du PSG apprécie son profil mais il lui préfère nettement celui de son coéquipier Nicolo Barella.

Barella se voit à l'Inter Milan encore très longtemps

Le Corriere dello Sport assure en effet que le dirigeant brésilien a depuis longtemps un petit faible pour le milieu de terrain de l'Inter Milan, qu’il pistait déjà lorsqu’il évoluait à Cagliari. L’international italien, sous contrat jusqu’en 2024, ne pense néanmoins qu'à une seule chose : poursuivre l'aventure avec les Nerazzurri le plus longtemps possible. Et puisqu’il ne fait pas partie de la liste noire de Conte...