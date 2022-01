PSG - Mercato : un jeune poussé vers la sortie, un autre retenu

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En début de journée, une rumeur venue d'Italie faisait état d'un intérêt de Venise et d'un autre de Majorque pour Colin Dagba. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui doit dégraisser son effectif et sa masse salariale cet hiver. Seulement, le journaliste de RMC Loïc Tanzi assure que le défenseur de 24 ans n'est absolument pas sur le départ.

En revanche, Eric Junior Dimba-Embimbe l'est. Et ça tombe car deux clubs allemands le suivent avec attention. Il y a le Bayer Leverkusen, courtisan de longue date, et désormais l'Eintracht Francfort. Mais c'est bien la formation de la Ruhr qui est en pole sur ce dossier. Selon Foot Mercato, des négociations sont en cours; La valeur se situe aux alentours de 5 M€ selon Transfermarkt.

🚨Info : #Francfort a levé l'option d'achat de Kristijan Jakić 🇷🇸, prêté par le Dinamo Zaghreb.



• Dina-Ebimbe 🇫🇷 intéresse Francfort. Mais comme évoqué depuis plusieurs mois sur @footmercato, le milieu du #PSG est la priorité du Bayer Leverkusen.



• Négociations en cours. pic.twitter.com/XLH85JAP6Z — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 25, 2022