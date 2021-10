PSG - Mercato : un joueur bankable recale le Bayern, Sergio Ramos impacté ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Arrivé à l'été 2018 au Paris Saint-Germain en provenance de Schalke 04 contre un chèque de 37 millions d'euros, Thilo Kehrer a un rôle de remplaçant sous Mauricio Pochettino. Mais le défenseur central allemand, courtisé par le Bayern Munich, ne compte pas pour autant quitter le club de la capitale.

"J’ai entendu les rumeurs et le Bayern Munich est certainement l’un des plus grands clubs du monde et est solidement implanté dans le top du football européen. Mais je me concentre pleinement sur mes tâches sportives et je veux m’affirmer à Paris et mettre mes qualités à contribution", a-t-il confié dans un entretien accordé à Welt am Sonntag.

Le degré de motivation de Thilo Kehrer à s'imposer au PSG n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Sergio Ramos, lui qui doit déjà penser à se rétablir avant de songer à écarter la concurrence à un poste de défenseur central déjà pourvu par Marquinhos et Presnel Kimpembe.