PSG - Mercato : l’ASSE se retrouve mêlée à l'avenir de Mbappé !

Le futur de Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) est un marronnier du mercato. Quand ce n’est pas la presse espagnole qui s’en mêle, on peut faire confiance à son homologue française pour le faire. Dans son édition du jour, L’Équipe évoque ainsi le sujet et assure que rien n’est encore réglé entre les différentes parties. Leonardo se casse même les dents sur un dossier qu’il a pourtant qualifié de « prioritaire » dès la fin du mercato écoulé.

Dans cette veine, un rendez-vous avec l’entourage de Mbappé n’a rien donné la semaine dernière. Et pour cause : si ce dernier n’est pas totalement contre l’idée de prolonger au PSG, il aimerait avoir plus de garanties sur le projet du club à long terme. Le mercato en fait notamment partie, mais pas seulement : le clan Mbappé a notamment été refroidi par les départs de Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche (ASSE) cet été !

Le clan Mbappé n'oublie pas l'épisode Aouchiche

« Les talents de séduction de Leonardo ont atteint leurs limites lorsqu'il s'est agi de négocier avec les entourages de Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche, explique le quotidien sportif. Les deux jeunes Parisiens formés au club n'ont pas cédé aux avances de Leonardo et ont préféré porter d'autres couleurs. Ces épisodes n'ont pas échappé à l'entourage de Mbappé. Malgré tout, les représentants de l'attaquant, essentiellement ses parents, refusent de fermer la porte à Paris et maintiennent qu'une prolongation de contrat n'est pas écartée. »