PSG – Mercato : un joueur de Tottenham autre que Ndombélé tenté par la Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Et si l’une des prochaines recrues du Paris Saint-Germain, c’était lui ? Cette saison avec les Spurs d’Antonio Conte, le milieu de terrain Dele Alli a disputé 18 matches toutes compétitions confondues, dont 10 en Premier League, pour deux buts et une passe décisive. En manque de temps de jeu, le natif de Milton Keynes devrait être prêté par Tottenham cet hiver. Il songerait personnellement à s’inscrire dans un autre projet. Celui du championnat de France ferait parti de ses idées comme l’indique le journaliste Loïc Tanzi. L’année dernière, le PSG avait tenté de l’enrôler, en vain.

Dele Alli, qui devrait être prêté par Tottenham cet hiver comme annoncé par la presse anglaise, n’est pas fermé à un challenge en France. L’année dernière, le #PSG avait souhaité faire venir l’Anglais #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 23, 2022