PSG - Mercato : un joueur du FC Barcelone proche de Mbappé dans le viseur ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Même s'ils ont joué sur des côtés opposés lors de la Coupe du monde, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont bien accroché. Dans les reportages sur les coulisses de l'équipe de France, on les a souvent vus ensemble, en train de rigoler. Et cela a visiblement donné des idées au PSG et à son directeur sportif officieux. En effet, selon L'Equipe, le club de la capitale aurait coché le nom de Dembélé sur ses tablettes pour la saison prochaine.

L'ailier est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024 mais, en échange de sa prolongation, qui s'est accompagnée d'une grosse diminution de son salaire, le club catalan a accepté de baisser considérablement sa clause de cession. Dembélé pourrait ainsi être recruté moyennant 50 M€. Largement dans les cordes du PSG. Reste à confirmer cet intérêt car, dans son édition de samedi, L'Equipe assurait également que les dirigeants parisiens, Luis Campos en tête, visaient exclusivement des joueurs libres pour l'été prochain, ce que ne sera pas Dembélé...