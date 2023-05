PSG - Mercato : un joueur fait son retour à Paris ! (officiel)

Sunderland, qui a perdu en demi-finale des playoffs de Championship, ne lèvera pas l'option d'achat comprise dans le prêt d'Edouard Michut, qui va donc faire son retour au PSG cet été. "Le Sunderland AFC confirme aujourd'hui le retour d'Edouard Michut au Paris-Saint Germain après la fin de la campagne 2022-23", a indiqué le club anglais dans un communiqué.

We can confirm that Edouard Michut will return to Paris-Saint Germain following the end of the 2022-23 campaign.



Thank you and best of luck, Edou! 👊