PSG - Mercato : un joueur proposé à l'Inter Milan pour faire baisser le prix de Skriniar ?

Après avoir enregistré l'arrivée du milieu de terrain de Porto, Vitinha, le Paris Saint-Germain espère rapidement boucler l'arrivée du défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar.

Afin de faciliter le transfert du Slovaque et faire baisser son prix, les dirigeants parisiens auraient proposés Thilo Kehrer à leurs homologues nerazzurri, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Une proposition qu'aurait refusée le club italien, qui ne serait pas intéressé par le défenseur central allemand, placé sur la liste des transferts par le PSG.

Paris Saint-Germain are open to let Presnel Kimpembe leave this summer. He's not out of the project, but his future depends on the proposals - that's why new contract talks are stalling. 🚨🇫🇷 #PSG



Kehrer, on PSG departure list - offered as part of Skriniar deal, Inter rejected. pic.twitter.com/GAZJgMMa0e