PSG - Mercato : un joueur rappelle Neymar et Mbappé à l’ordre, un autre va prendre la porte !

La saison a commencé depuis seulement deux journées et, déjà, le PSG brille pour ses histoires extra-sportives. Le penaltygate survenu samedi entre Kylian Mbappé et Neymar face au Montpellier HSC au Parc (5-2) a ainsi rappelé à Christophe Galtier que rien ne serait facile cette année.

Si Luis Campos a déjà pris la parole pour tempérer cette brouille et que les deux intéressés ne souhaitent pas mettre de l’huile sur le feu, le Portugais a pu compter sur Sergio Ramos afin de calmer les esprits. Selon As, l’ancien capitaine du Real Madrid leur a glissé quelques mots dès samedi soir an aparté pour évacuer les crispations et les rappeler à l’ordre.

En parallèle, Fabrizio Romano nous apprend qu’un départ du PSG est imminent : celui de Thilo Kehrer. Le spécialiste des transfert indique qu'un accord contractuel entre West Ham et le défenseur allemand serait en effet sur le point de conclure le dossier avec le PSG.

West Ham are close to complete Thilo Kehrer deal with PSG. Meeting took place yesterday and Kehrer has now agreed personal terms with West Ham, his preference over Sevilla. 🚨⚒️ #WHUFC



