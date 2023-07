PSG - Mercato : un lofteur repousse son départ d'une semaine

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'Equipe annonce ce dimanche que le PSG et Galatasaray sont parvenus à un accord pour le transfert de Leandro Paredes. Moyennant 6 M€, le milieu argentin de 29 ans, acheté pour... près de sept fois à Saint-Pétersbourg il y a quatre ans et demi, prendre la route du champion de Turquie. Avec lequel il s'engagera pour trois saisons, ne perdra pas trop au change niveau salaire et disputera le tour de poules de la Champions League. Mais il y a un mais... Il a demandé une semaine de réflexion Mais Paredes espère toujours trouver un meilleur point de chute que le Cimbom ! Et, toujours selon L'Equipe, il aurait demandé une semaine de réflexion à Galatasaray. D'ici là, il espère recevoir des offres de championnats plus huppés, quand bien même il n'a pas trouvé sa place en Ligue 1 et en Serie A ces deux dernières saisons. A moins que ce ne soit la perspective de jouer avec un Mauro Icardi qu'il n'apprécie guère qui le refroidisse... Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24 Alors qu'il a une offre de trois ans de Galatasaray sur la table, le milieu du PSG Leandro Paredes a demandé un nouveau délai de réflexion https://t.co/YurXbLqIwF pic.twitter.com/1yGQkpRgAi — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 16, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG et Galatasaray se sont entendus pour un transfert de l'ordre de 6 M€ pour Leandro Paredes. Le milieu argentin s'engagerait pour trois saisons avec le champion de Turquie. Cependant, il ne désespère pas de trouver mieux et réserve encore sa réponse.

Raphaël Nouet

Rédacteur