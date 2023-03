PSG - Mercato : Malcom relancé et un autre milieu brésilien en approche ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il va falloir vous y faire. Tout lire, tout entendre, et vous rendre compte que le mercato n'est décidément pas de tout repos. Pour les supporters du PSG, les premières rumeurs arrivent. Ainsi, selon ESPN et TNT Sports, Andreas Pereira, milieu de terrain de Fulham âgé de 27 ans, serait dans le viseur du club parisien. Le joueur, titulaire à part entière au sein du club anglais, a déjà marqué à des reprises cette saison et délivré 6 passes décisives. Il demeure sous contrat jusqu'au mois de juin 2026, ce qui signifie qu'un départ passera nécessairement par une indemnité. Foot Mercato ajoute que Luis Campos ne lâche pas Malcom, déjà contacté au mercato hivernal. Les deux parties sont toujours en contact. Le Zénith Saint-Pétersbourg ne le lâchera pas à moins de 30-35 millions d'euros cet été, avec une concurrence forte sur ce dossier. 🚨 Le PSG s’intéresse à Andreas Pereira. Le milieu de Fulham âgé de 27 ans est aussi suivi par Chelsea et la Juventus. 🇧🇷 @TNTSportsBR — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 20, 2023

Pour résumer Pas encore le mercato estival, mais déjà des rumeurs dans tous les grands championnats européens. C'est également le cas au PSG qui, selon un média brésilien, suivrait avec attention un milieu de terrain évoluant en Premier League.

