PSG - Mercato : un milieu de terrain s'offre à Leonardo

On peut logiquement considérer l'entretien comme un appel du pied. Et une indéniable envie d'envoyer un signal fort à Leonardo, le directeur sportif du PSG. Ce matin, dans les colonnes de l'Equipe, les supporters du club parisien ont peut-être lu, avec intérêt, les propos de Manuel Locatelli, milieu de terrain âgé de 23 ans évoluant à Sassuolo.

Ce qui leur a permis de savoir, entre autres, que leur club séduisait bien au-delà de l'Hexagone. Pas vraiment une surprise, certes, mais lire de tels propos, dans le monde du football, demeure tout de même assez rare. Extraits.

"Moi, je suis ouvert à une expérience hors d'Italie car il y a des trains qu'il faut prendre et s'ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie. Je pense aussi à Jorginho à Chelsea. Le PSG ? C'est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville, ce qui compte également."