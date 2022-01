PSG – Mercato : un milieu prisé de Ligue 1 s’offre à Léonardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Cette saison (2021-2022) en Ligue 1, Romain Faivre a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matches. Même s’il s’est mis une majorité des supporters brestois à dos à cause d’envies d’ailleurs, le joueur de 23 ans a livré une première partie de saison tout à fait convenable. Ses prestations sont satisfaisantes et séduites les clubs concurrents. C’était notamment le cas de l’AC Milan il y a quelques mois avant de prioriser son choix sur Junior Messias. Mais Romain Faivre ne perd pas espoir et compte toujours s’inscrire dans un nouveau projet plus ambitieux.

« C’est un rêve, c’est ma ville »

Dans l’émission Canal Football Club, le natif d’Asnières-sur-Seine a clairement évoqué son envie de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. « Il y a tellement de très bons joueurs que si tu veux aller là-haut, il faut que tu mettes des choses en place. Jouer pour le PSG? Il y a eu des contacts avec mes agents. C’est un rêve, c’est ma ville, il y a ma famille et mes amis là-bas », a-t-il avoué.