PSG - Mercato : un milieu très prisé recruté en Premier League cet hiver ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ce marché hivernal devait être celui du dégraissage pour le PSG. Mais, contre toute attente, il pourrait permettre au leader de la Ligue 1 de renforcer considérablement son seul secteur relativement faible : le milieu de terrain. En effet, selon le média anglais The Athletic, Leonardo lorgnerait l'ancien Lyonnais Tanguy Ndombélé, poussé vers la sortie par Tottenham.

Pour une fois, Mauricio Pochettino est sur la même longueur d'onde que son directeur sportif. L'entraîneur argentin a eu Ndombélé sous ses ordres pendant quatre mois chez les Spurs. Il apprécie son profil et sait tout ce qu'il pourrait apporter à son équipe. Tottenham accepterait de prêter son joueur pour six mois. En revanche, The Athletic ne précise pas qui devrait prendre en charge son salaire.

Paris Saint Germain are interested in taking Tanguy Ndombele on loan from #THFC for the rest of the season.



More from @JackPittBrooke & @JamesHorncastlehttps://t.co/k3O1Oj4vP2