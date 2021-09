PSG - Mercato : un nouveau camouflet pour Leonardo au rayon départs

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme l'a rappelé L'Equipe dans son édition du jour, le Paris Saint-Germain a certes réalisé un recrutement galactique mais il est une nouvelle fois passé à côté de ses objectifs en matière de ventes. Les dirigeants avaient projeté une centaine de millions de rentrées d'argent pour cet été. A quatre heures de la clôture du marché, il n'a reçu que… six millions d'euros.

Et Leonardo devrait connaître un énième camouflet, lui qui n'a pas son pareil pour signer des chèques, beaucoup moins pour en récupérer. S'il aurait aimé voir partir Rafinha cet été, le directeur sportif va devoir se faire une raison : le milieu de terrain brésilien n'a reçu aucune offre, selon le journaliste de Téléfoot Julien Maynard. Il va donc rester dans la capitale jusqu'en janvier, au moins.

Malgré la volonté du PSG d’alléger son effectif, Rafinha ne partira pas aujourd’hui.

Sauf peu probable offre de dernière minute, le milieu brésilien restera à Paris au moins jusqu’en janvier. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) August 31, 2021