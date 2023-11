PSG - Mercato : un nouveau pilier des Bleus ne dit plus non à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis que Luis Campos a débarqué au PSG en qualité de responsable du recrutement, sa priorité est de donner une teinte parisienne à l'effectif. Il part du principe que des joueurs nés dans la capitale seront forcément plus attachés à défendre les couleurs du club que des stars venues uniquement pour l'argent. De fait, Kolo Muani et Dembélé ont débarqué pour remplacer Lionel Messi et Neymar. L'autre avantage de cette politique étant que les recrues jouent avec Kylian Mbappé en équipe de France et ont déjà des automatismes.

"Si je me vois au PSG ? Te dire non, ça serait te mentir"

Dans la liste des Parisiens de naissance susceptibles de rejoindre un jour le PSG, on trouve Ibrahima Konaté. Le défenseur central de Liverpool et des Bleus a reconnu dans une interview à Canal+ que le challenge l'intéresserait à l'avenir : « Le PSG a recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Ça fait plaisir aux supporters car ils ont des vrais Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG ? Te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout ». Konaté est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026...

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🔝📸⚽️



La préparation pour le déplacement à Milan continue !



🔜 #ACMPSG pic.twitter.com/3D2rbfsAm8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2023

Podcast Men's Up Life