PSG - Mercato : un nouvel indice rapproche Pochettino d'un géant européen

Cela fait déjà plusieurs mois que les dirigeants parisiens sont convaincus que Mauricio Pochettino n'est pas l'homme de la situation du PSG. Du coup, à moins qu'il ne remporte la Champions League en mai, et peut-être même s'il y parvient, l'Argentin devrait être poussé vers la sortie en fin de saison. Surtout si Zinédine Zidane répond positivement aux avances des Qataris. Mais qu'on se rassure pour lui, l'ancien défenseur central ne devrait pas rester longtemps sans club...

En effet, le quotidien anglais The Mirror explique ce samedi que l'actuel manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a été à un match de jeunes de son club en compagnie du directeur sportif de l'AS Monaco Paul Clement. Or, ce dernier était adjoint de Pochettino à Southampton et Tottenham. Selon le tabloïd, Rangnick, qui lâchera son poste à la fin de la saison pour devenir dirigeant de MU, se cherche un successeur. Et Pochettino fait évidemment partie de la liste des coachs ciblés, en compagnie de Ten Hag (Ajax), Luis Enrique (Espagne), Simone Inzaghi (Inter Milan) et Julian Nagelsmann (Bayern). Le moment passé avec Clément a pu servir à Rangnick à se faire une meilleure idée d'une future collaboration avec Pochettino...

