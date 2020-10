PSG – Mercato : un pari de dernière minute déclenché par le coup de gueule de Tuchel ?

Lors de la dernière ligne droite du Mercato, le PSG n'a pas chômé avec trois recrues en un peu plus de 24 heures. Moïse Kean, Danilo Pereira et Rafinha ont tour à tour signé avec Paris. De quoi contenter Thomas Tuchel qui n'avait pas caché son besoin de recrues.

Parmi ces trois arrivées, Danilo Pereira semble le pari le plus sur au vu de sa régularité avec le FC Porto. Pourtant, le PSG a mis du temps à accepter l'idée de l'accueillir. Car de l'aveu même de son agent Daniel Lorenz, qui s'est confié à Goal, Leonardo n'avait pas donné suite à plusieurs approches.

Tuchel, détonateur dans le dossier ?

« Déjà la saison dernière, j'avais écrit à Leonardo au sujet de Danilo car je pensais qu’il pouvait être un bon joueur pour le PSG. Ça n'avait pas été possible, du coup cette année je suis revenu à la charge. Mais là encore, on m'a répondu : "Merci, mais pour l'instant nous n'avons pas besoin de lui." Jusqu’à la semaine dernière, on n'avait pas de nouvelles », a révélé le conseiller.

La question de la raison du revirement de situation mérite donc d'être posée. Et pourrait s'expliquer par le coup de gueule de Thomas Tuchel. Le 1er octobre, le coach allemand du PSG regrettait publiquement le manque de renforts du club. Et l'agent révèle désormais que c'est « après la rencontre » face au Maritimo, le 3 octobre dernier, que les discussions se sont accélérées. Un timing qui devrait conforter Thomas Tuchel sur son choix d'exprimer l'urgence de recrues. Au grand dam de Leonardo...