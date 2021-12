PSG - Mercato : un joueur prédit un avenir sombre à Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Disparu des radars, Layvin Kurzawa. Et on se demande bien, au vu des choix offerts à Mauricio Pochettino pour former son effectif, si on va revoir cette saisons le latéral gauche évoluer sous les couleurs du PSG. Peu probable. Kurzawa, poussé vers la sortie en toute fin de mercatique estival, demeure toujours à Paris. Plus que jamais, même.

En privé, Kurzawa aurait ainsi déclaré que "celui qui l’a fait prolonger partira avant lui !" Celui, c'est en l'occurrence Leonardo, qui n'avait pas voulu, il y a plus d'un an, laisser partir Kurzawa. Reste tout de même à savoir si l'international français va se satisfaire d'une saison blanche, lui n'a plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis le mois d'août dernier.