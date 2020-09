PSG - Mercato : un petit génie estampillé Leonardo a un défaut rédhibitoire pour la L1

Le PSG sait encore réaliser des bons coups au mercato. Si la plupart des observateurs estiment que le club de la capitale surpaye les joueurs pour les attirer à Paris, Leonardo est toujours capable de faire jouer son réseau pour se faciliter la vie.

Avec Alessandro Florenzi, le directeur sportif du PSG semble avoir réalisé un très bon coup. C’est du moins l’avis général après sa première sortie réussie contre l’OM dimanche dernier (0-1) et qui est partagé par un certain Vincent Candela. Passé par l’AS Rome, le champion du monde 98 connaît bien le latéral droit de 29 ans, ses qualités mais aussi son principal défaut.

« Le problème qu’il peut avoir en France, c’est sur l’aspect physique »

« Je pense que Paris a fait une belle affaire. C’est un bon arrière droit. Il y en a beaucoup qui disent que c’est un milieu de terrain. Il a joué des fois devant, oui, il a le sens du but. Je pense que techniquement, il est très, très à l’aise. Après, le problème qu’il peut avoir en France, c’est sur l’aspect physique, par rapport aux attaquants très costauds de Ligue 1, explique Candela dans Le Parisien. C’est sûr qu’il est assez petit (NDLR : 1,73 m), et pas forcément très rapide. Mais vu que le PSG domine et attaque 19 équipes sur 20, il va faire la différence. Après, pour les matchs de plus en plus durs, ça peut être plus difficile. Mais bon, quand on joue contre Manchester City, Barcelone ou le Bayern, ça devient plus dur pour tout le monde. »