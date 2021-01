PSG - Mercato : un premier coup bas de Tuchel à Leonardo ?

Remercié avant Noël par le PSG, dans la foulée d'une victoire écrasante contre Strasbourg (4-0), Thomas Tuchel rebondit du côté de Chelsea, en remplacement de Frank Lampard, évincé lundi. En début de semaine, l'Allemand a signé un contrat de 18 mois chez les Blues.

Il s'intéresserait à Gueye

A l'heure de se rendre ce mercredi soir à Wolverhampton, Chelsea pointe à 11 points de Manchester United, leader de Premier League. Et selon me Daily Express, après avoir dépensé 250 M€ l'été dernier, le club londonien pourrait encore mettre la main çà la poche d'ici la fin du Mercato. Le média cite trois pistes : Dayot Upamecano, Declan Rice et Idrissa Gueye. Tuchel avait été à l'origine de l'arrivée de ce dernier à Paris. En sera-t-il de même pour son départ ?