PSG - Mercato : un premier dossier explosif éclate à la figure de Mbappé

INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Dans les prérogatives de Kylian Mbappé aux dirigeants du PSG pour prolonger figurait un droit de regard sur le recrutement à venir au mercato. Mais aussi sur le projet sportif global du club de la capitale, quitte à se séparer d’éléments pas indispensables à l’avenir.

Le crack de 23 ans veut se défaire de tous les tracas quotidiens pour parvenir à son rêve de soulever un jour une Ligue des champions sous le maillot du PSG. Le cas Keylor Navas pourrait poser problème. Embourbé dans une concurrence particulière avec Gianluigi Donnarumma cette saison, le gardien costaricain était annoncé sur le départ mais que nenni !

L'ancien portier du Real Madrid veut rester à Paris. « Est-ce que je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat (jusqu'en 2024). C'est super important pour nous. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer », a-t-il déclaré au micro d’Amazon hier soir. Mbappé est prévenu : il a hérité du PSG avec son lustre et tous ses problèmes de gestion.

Pour résumer Si le PSG a donné les clés de son projet à Kylian Mbappé en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2025, le champion du monde 2018 a hérité d’une première patate chaude en vue du mercato estival : un certain Keylor Navas.

Bastien Aubert

Rédacteur