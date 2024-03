PSG Mercato : un premier renfort bouclé pour cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le PSG s’apprête à vivre une petite révolution à l’occasion du Mercato d’été 2024 avec le départ de Kylian Mbappé et l’arrivée d’au moins un gros joueur par ligne, le club de la Capitale devrait aussi récupérer quelques-unes de ses pépites prêtées. Cela devrait notamment être le cas pour Ayman Kari (19 ans), prêté au FC Lorient.

Ayman Kari, qui fait son trou à Lorient, va revenir

Selon l’insider parisien Djamel, bien renseigné sur les dossiers des « Titis », le milieu de terrain disposait d’une option d’achat automatique au nombre de matchs joués qui ne sera pas atteinte.

Blessé en début de saison, Ayman Kari (9 apparitions cette saison TCC) n’a en effet plus assez de matchs à jouer avec les Merlus pour atteindre la barre des 20 apparitions et rester en Bretagne. De retour à la compétition en janvier et titulaire depuis, Kari a grandement participé au réveil du FC Lorient en 2024…

🔴🔵 Ayman Kari reviendra au PSG à l’issue de la saison. 🌟



Il y a une clause dans son contrat qui indique que pour que Lorient puisse s’attacher ses services, il doit disputer un certain nombre de matchs avec Lorient qu’il ne peut désormais plus atteindre d’ici la fin de la… pic.twitter.com/WAkYWBELO3 — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) March 6, 2024

