PSG, Real Madrid - Mercato : Luis Fernandez fait fuiter la décision finale de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans le feuilleton Kylian Mbappé, toute information est bonne à prendre et susceptible de faire pencher la balance du côté de la prolongation de l'attaquant au PSG ou d'un départ en juin. Samedi, c'est Luis Fernandez qui s'y est collé. Et comme on pouvait s'y attendre, la légende du club de la capitale, qui y a été joueur, entraîneur et dirigeant, pense que le natif de Bondy va poursuivre l'aventure dans la capitale. Il a expliqué pourquoi au micro de beiN.

"Oui, il va rester au PSG"

"Oui, il va rester au PSG. Quel est son club préféré ? Paris ! Quand j'écoute les déclarations des uns et des autres, du président du PSG qui a pris l'initiative d'aborder ce thème, de Kylian lui-même après une partie, quand je vois ce que le club met en place avec ce nouveau centre d'entraînement... Les dirigeants ont fait venir Randal Kolo-Muani et Ousmane Dembélé, qui sont ses amis, que Kylian voulait avoir à ses côtés. Je pense que Kylian Mbappé a prévu de rester au PSG la saison prochaine."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Un conocido exentrenador de LaLiga desvela dónde cree que jugará Kylian Mbappé https://t.co/4EB2uKK4p3 — FCBarcelona Noticias (@FCBNOTICIAS) January 13, 2024

Podcast Men's Up Life