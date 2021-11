PSG - Mercato : un proche de Zidane l’envoie à Paris après Pochettino, Mbappé bientôt prolongé ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

« Le PSG utilise sa carte secrète pour retenir Kylian Mbappé. » Voilà comment est vue la dernière rumeur au sujet d’une possible arrivée de Zinédine Zidane au PSG en Espagne. Dans son édition du jour, Marca assure que les dirigeants du Real Madrid tremblent devant cette hypothèse. Le site Todo Fichajes ajoute même que cette arrivée pourrait permettre à Mbappé de prolonger enfin son contrat au PSG malgré ses envies de départ à la Casa Blanca au mercato.

Au sujet de Zidane, la rumeur a pris du poids ces dernières heures. Andres Onrubia Ramos assure que le contact est pris avec le PSG alors que Mauricio Pochettino se rapproche de Manchester United. Dans le vestiaire parisien, certains joueurs auraient même déjà donné leur aval à la signature de ZZ, qui ferait l’unanimité en interne. Le champion du monde 98, lui, pourrait enfin se décider à rejoindre le PSG malgré tout son attachement à l’OM.

« On rappelle les liens particuliers entre Zidane et le Qatar, notamment depuis que Zidane a soutenu la candidature du pays pour le Mondial, et qu’il a été payé pour ça avant de reverser l’argent à sa fondation en Kabylie, affirme Frédéric Hermel sur l’antenne de RMC Sport. Zidane ne me l’a pas dit, mais je sais qu’il a été contacté par le Qatar. Zidane entraîneur du PSG, à moi ça ne me parait pas impossible. Zidane joueur du PSG, en tant que Marseillais c’était compliqué, mais en tant qu’entraîneur… Des gens ont dit à Zizou : 'Tu es un professionnel, et quand tu es entraîneur, tu peux entraîner le PSG'. Zidane attend l’équipe de France. Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer... »

Mbappé más cerca de renovar...y Zidane más cerca del banquillo del PSG #fichajes #mercado https://t.co/JAzLhlyPgy — Todofichajes.com (@TDfichajes) November 22, 2021