PSG - Mercato : un proche renvoie Donnarumma en Italie cet été !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

A l'été 2021, le PSG pensait avoir mis la main sur le meilleur gardien de la planète, et pour zéro euro. Gianluigi Donnarumma venait d'offrir l'Euro à l'Italie grâce à ses arrêts lors de la séance de tirs au but en finale contre l'Angleterre, ce qui allait permettre de décrocher le trophée Yachine de France Football récompensant le portier le plus fort de la planète. Et il s'était donc engagé gratuitement avec Paris, jusqu'en 2026, après un long bras de fer avec l'AC Milan pour une prolongation. Mais en deux saisons en France, le Transalpin n'a pas du tout convaincu, loin de là. Et un départ cet été est de l'ordre du possible.

D'ailleurs, un proche de Donnarumma, l'ancien directeur sportif de l'AC Milan Massimiliano Mirabelli, a déclaré à Calcio Mercato qu'il le verrait bien revenir à la Juventus : "Je suis très lié à Gigio car, avant tout, c'est un brave gamin, en plus d'être l'un des trois meilleurs gardiens du monde. J'aimerais qu'il revienne en Italie. Où ? Je dirais qu'il ne peut aller qu'à la Juve, comme il aurait dû le faire il y a deux ans". Calcio Mercato précise qu'une loi votée en 2019 en Italie, le Decreto Crescita, pourrait favoriser ce retour : il permet aux joueurs ayant passé au moins deux ans hors du pays de bénéficier d'une forte exonération d'impôts. Et l'argent a toujours été un facteur essentiel dans la vie de Donnarumma, qui a grandi dans une famille pauvre de Campanie. Même si ça lui a valu de nombreux ennuis, notamment avec les supporters du Milan...