PSG - Mercato : un proche révèle pourquoi Neymar ne réussit pas autant qu'au FC Barcelone

Dans le passionnant entretien accordé à Mundo Deportivo, André Cury a notamment évoqué la carrière de Neymar. L'agent brésilien connaît bien son compatriote puisqu'il a participé à son transfert au FC Barcelone, où il a également été dirigeant pendant quelques années. Il a regretté que le Ney ait fait le choix de l'argent en 2017, assurant qu'il aurait remporté le Ballon d'Or s'il était resté en Catalogne. Mais il a aussi expliqué pourquoi il ne réussissait pas autant à Paris qu'au Barça.

"Il perd trop d'énergie loin du but"

"Au Barça, avec les joueurs et l'organisation qu'il y avait à l'époque, Neymar était dans la position de celui qui jouait le un contre un pour s'ouvrir le chemin du but. A Paris, il perd trop de temps loin du but. Il redescend trop loin pour le récupérer. En plus, là-bas, il a eu beaucoup plus de blessures parce qu'il prend plus de coups. Le Barça lui offrait plus tactiquement et il avait le respect de tous. Et puis, il est arrivé à Paris et ils lui ont donné les clefs. Ils le laissent aller partout sur le terrain parce que c'est un crack mais ce n'est pas productif pour l'équipe. Il perd trop d'énergie loin du but."

