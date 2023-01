PSG - Mercato : un projet titanesque pourrait renvoyer Messi à Barcelone cet été

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les supporters du FC Barcelone ont fait une croix sur un retour de Lionel Messi dans leur club pour y finir sa carrière. Trop de difficultés économiques chez les Blaugranas, trop de rancœur du côté de l'Argentin. Mais il se pourrait que le septuple Ballon d'Or revienne quand même cet été à Barcelone ! C'est son grand ami Sergio Agüero qui a lâché cette bombe sur le plateau d'After Kings : "Il aimerait venir dans la Kings League, j'en suis quasiment certain ! Mais il faudrait qu'il puisse rejoindre la sélection argentine. La saison se termine en mai, lui sera libre...".

Messi prêt à faire une croix à plusieurs dizaines de millions avec le PSG pour rejoindre un projet qui n'en est qu'à sa première année d'existence et qui a été créé par un Gerard Piqué qu'il déteste ? On a du mal à y croire. Mais Sergio Agüero y participe, de même que d'anciennes gloires de la Liga comme Iker Casillas, Chicharito Hernandez ou Raul Tamudo. La Kings League est une compétition de football à 7 avec des règles innovantes (coup d'envoi derrière les buts comme au water-polo, expulsions de deux minutes, pénaltys en partant du milieu de terrain...). Elle mélange joueurs amateurs et anciens pros, comprend 12 équipes, qui peuvent faire appel à des jokers mystères. Soutenue par des streamers en vue, elle bat tous les records d'audience sur Twitch. De là à détourner Messi du PSG...