PSG - Mercato : un rapport fait déjà flamber la cote de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L’Espagne calcule déjà combien de but va marquer Mbappé. Alors que tout s’accélère dans ce dossier que même Leonardo, directeur sportif du PSG, a ouvert officiellement la porte à un départ, en Espagne on s’amuse déjà avec l’intelligence artificielle pour calculer combien de buts va marquer l’attaquant français sous le maillot blanc.

La société Olocip, spécialiste de l’intelligente artificielle, s’est appuyé sur les statistiques de la Ligue 1, la Liga et bien sur du Français et estime que Kylian Mbappé devrait marquer 30 à 31 buts et 8 à 9 passes décisives s’il signe au Real. De plus, la société s’est amusée à comparer quelle serait la meilleure recrue pour le club merengue et la conclusion est : Kylian Mbappé. De quoi conforter semble-t-il Florentino Pérez de passer à l’attaque pour le numéro 7 du PSG dès cet été, qui est pourtant libre l’année prochaine. Affaire à suivre.