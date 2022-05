PSG – Mercato : un rebond espagnol pour Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

L'info est signée L'Equipe : Mauricio Pochettino, l'actuel coach du PSG, figure sur les tablettes de l’Athletic Bilbao. L’actuel 8e de Liga aurait même déjà établi le contact avec l’Argentin, qui ferait figure de priorité pour remplacer Marcelino, en fin de contrat.

Pochettino, lui, ne sait toujours pas de quoi son avenir à Paris sera fait. Mais après une saison compliquée et une élimination prématurée en Ligue des champions, la tendance semble être à un changement de coach dans la capitale.

Pour résumer L'info est signée L'Equipe : Mauricio Pochettino, l'actuel coach du PSG, figure sur les tablettes de l’Athletic Bilbao. L’actuel 8e de Liga aurait même déjà établi le contact avec l’Argentin, qui ferait figure de priorité pour remplacer Marcelino, en fin de contrat.



Laurent HESS

Rédacteur