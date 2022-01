PSG - Mercato : un recalé de Pochettino vers un nouveau défi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Prêté à Bastia, Kenny Nagera pourrait revenir au PSG d'ici la fin du Mercato. L'attaquant de 19 ans n'a plus joué en L2 depuis fin septembre et il n'entrerait plus dans les plans de Régis Brouard, l'entraîneur bastiais. Sous contrat au PSG jusqu'en 2025, Nagera ne devrait toutefois pas rester à Paris. En cas de retour, il devrait rejoindre un autre club, toujours en prêt. Des discussions sont en cours avec Avranches (N1). Elles seraient bien avancées.

Kenny Nagera a signé, ce matin, son contrat avec le @SCBastia ✍️ 📋



Le nouveau numéro 2️⃣9️⃣ Bastiais sera prêté une saison par le @PSG_inside ! 📸 pic.twitter.com/9ziISYDTH5 — SC Bastia (@SCBastia) August 3, 2021