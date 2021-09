PSG - Mercato : un renfort bien connu de l’OGC Nice arrive à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Il faudrait écrire toute une histoire sur le PSG et ses gardiens de but. Alors qu’une dizaine de portiers est sous contrat actuellement, le club de la capitale vient de nommer un homme pour chapeauter tout ce petit monde : Jean-Daniel Padovani !

« Nouveau projet ! Quel fierté de rejoindre la « cellule d’entraîneur de gardien du PSG »..! Merci à eux pour leur confiance, et à moi d’être bon désormais », a écrit Padovani sur son profil Lindekin. Aujourd’hui âgé de 41 ans, Padovani a pas mal bourlingué dans sa carrière en portant notamment les maillots du FC Martigues (1997-2000), l’OGC Nice (2000-2002), l’AS Cannes (2003-2006) ou encore le SCO d’Angers (2006-2010).

On notera enfin qu’il a également joué deux matches avec l’équipe de France Espoirs (zéro but encaissé) et fut aussi le portier de l’équipe de France de beach soccer. Le CV est donc bien rempli pour ce nouveau renfort du PSG.

