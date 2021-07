PSG - Mercato : un renfort de poids arrive pour boucler Pogba, une cabale est lancée !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le dossier Paul Pogba (28 ans) pourrait être bien engagé au PSG. Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain des Bleus refuserait de prolonger à Manchester United malgré une offre faramineuse. L’intéressé se verrait bien continuer sa carrière dans la capitale, lui qui est natif de la région parisienne.

Pour boucler ce dossier sensible, le spécialiste des transferts Nicolo Schira fait savoir que Nasser Al-Khelaïfi pousse en personne. En parallèle, on ne peut pas dire que les supporters du PSG soient totalement favorables à la venue de Pogba cet été.

Comme le relate RMC Sport, des banderoles de protestation contre sa venue possible au PSG ont poussé autour du centre d’entraînement du club. « Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle ne veut pas de toi ici. Nous non plus », peut-on notamment lire sur ces messages. Ambiance...

Certaines personnes ne veulent pas de Paul Pogba au #PSG et l’ont fait savoir devant le Parc des Princes et le Camp des Loges. CC.@ArthurPerrot pic.twitter.com/7SwkffEREp — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 24, 2021