PSG - Mercato : deux retours inattendus en perspective ?

En matière de mercatique, il ne faut jamais dire jamais. Et Odsonne Edouard a donc toutes les raisons d'espérer un jour revenir par la grande porte au sein de son club formateur : le PSG.

Edouard et Sanches de retour ?

Lui qui n'a jamais eu la chance de connaître une seule minute en professionnel a été formé au sein du club parisien entre 2011 et 2016, et ce avant de partir tenter sa chance dans d'autres écuries, à Toulouse, en France, puis au Celtic Glasgow et, désormais, à Crystal Palace, en Premier League. Pour le compte de l'émission Téléfoot, ce dimanche, l'attaquant a donc confié que le PSG restait dans un coin de sa tête. "J’ai toujours gardé ce lien avec le PSG. Quand j’ai commencé le foot, mon rêve c’était de jouer au PSG, et de marquer au Parc des Princes… Pourquoi pas un jour."

Pour couronner le tout, le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités nous apprend que l'AS Rome pourrai casser le prêt de Renato Sanches (26 ans) cet hiver et le faire revenir plus tôt que prévu au sein du club de la capitale !

