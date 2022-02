PSG - Mercato : un sérieux prétendant aux Bleus ne ferme pas la porte à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Il y a des Titis parisiens qui ont tracé leur sillon loin du PSG, notamment pour tenter leur chance en Allemagne avec une certaine réussite. C’est le cas de Kingsley Coman mais aussi de Christopher Nkunku. Contrairement à Coman, le milieu offensif de 24 ans est allé directement en Allemagne et brille sous le maillot du RB Leipzig depuis l’été 2019.

« En quittant Paris, je voulais pouvoir jouer plus, être important dans une équipe. J’étais prêt pour ça, dévoile-t-il dans L’Équipe. Ça met une pression supplémentaire, mais c’est une bonne pression parce qu’être un cadre d’une équipe, c’est ce que tout joueur aimerait avoir. Ma responsabilité, c’est d’avoir ce niveau de performance tout le temps. » S’il ne s’imagine « pas du tout » quelle aurait été sa place au PSG aujourd’hui s’il lui était resté fidèle, Nkunku ne ferme pas la porte à un retour dans le club de la capitale dans le futur.

« Je n’ai aucun regret. J’ai tout donné, toujours respecté le PSG, a-t-il poursuivi. Leipzig est un grand club. Ce n’est plus le club tremplin. Il y a deux ans, on était en demi-finales de Ligue des champions. Il y a beaucoup d’échéances avant cet été. Ce serait un manque de respect par rapport au club de penser à ça. À la fin de saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision. Une offre du PSG ? Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte. »

