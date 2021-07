PSG - Mercato : un taulier du vestiaire a programmé son départ

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Héros de toute une nation depuis son but victorieux contre le Brésil (1-0) en finale de la Copa America samedi 10 juillet, Angel Di Maria a marqué l'histoire de l'Albiceleste. De même qu'il a marqué celle du PSG en devenant le meilleur passeur de l'histoire du club devant la légende Safet Susic. Mais le gaucher a un dernier rêve avant de prendre sa retraite et il ne concerne pas Paris.

« Je ne doute pas qu’il raccrochera ses crampons en jouant pour Rosario Central, a expliqué sa compagne, Jorgelina Cardoso, à TyC Sports. Il ne le ferait pas que s'il était fou. Je ne sais pas quand cela arrivera, ne me demandez pas de dates, mais il veut prendre sa retraite à Rosario. » Pour rappel, Angel Di Maria (33 ans) est encore sous contrat pour une saison avec le PSG, plus une autre en option. Il est resté six ans chez les Canallas, de 2001 à 2007, avant de prendre la route du Vieux Continent.

