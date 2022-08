PSG – Mercato : un Titi a une touche en Italie

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Prêté à Bastia la saison dernière, Kenny Nagera pourrait quitter le PSG cet été. En effet, selon Nicolo Schira, le jeune attaquant dispose d'une touche en Italie. Nagera serait ciblé par Modena, qui évolue en Serie B. Le club est actuellement 19e avec 2 défaites en 2 journées. Sous contrat jusqu'en 2025, Nagera (20 ans) avait été très discret lors de son prêt à Bastia (aucun but, aucune passe décisive en 6 matches de L2). #Modena are interested in #PSG’s forward Kenny #Nagera (born in 2002). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2022

Pour résumer Kenny Nagera pourrait quitter le PSG cet été. En effet, selon Nicolo Schira, le jeune attaquant dispose d'une touche en Italie. Il serait ciblé par Modena, qui évolue en Serie B. Le club est actuellement 19e avec 2 défaites en 2 journées.



Laurent HESS

Rédacteur

Podcast Men's Up Life