PSG - Mercato : un Titi parisien n'écarte pas un retour

Avec des si, on le sait, le football ne serait plus le même. Notamment en matière de mercato qui contraint certains joueurs à faire des choix et ne pas respecter leurs attentes initiales.

Enfant du PSG, Christopher Nkunku a du s'exiler en Allemagne, au RB Leipzig dès 2019, pour montrer de quoi il était capable. Co-meilleur buteur de Bundesliga cette saison, une rumeur persistante l'envoie dès la saison prochaine chez les Blues de Chelsea. Mais un retour au PSG serait-il envisageable dans les prochaines années ? La réponse est claire et se trouve ci-dessous.