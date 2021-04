PSG - Mercato : un top club autre que le Real Madrid hésite entre Haaland et Mbappé

L'avenir d'Erling Haaland fait beaucoup parler depuis deux jours. Il y a d'abord eu la révélation par le Sun que Manchester City était prêt à débourser 350 M€ pour recruter le Norvégien, 180 M€ pour convaincre le Borussia Dortmund de le lâcher, 170 M€ pour lui offrir un salaire royal pendant cinq ans. Le BvB a également confirmé qu'il ne lâcherait pas son joueur pour moins de 150 M€, mais qu'il préférait le conserver encore un an. Et puis, le père de l'attaquant ainsi que son agent, Mino Raiola, ont rencontré hier jeudi les dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid.

Mais les deux hommes n'en ont pas fini avec leur tour d'Europe. Ce vendredi, ils sont à Londres pour rencontrer des émissaires de plusieurs clubs anglais. Selon El Mundo Deportivo, Chelsea, Liverpool, Manchester City et United figurent à leur agenda. Et Liverpool, c'est un nom qui intéresse tout particulièrement les partisans de Kylian Mbappé.

En effet, Jürgen Klopp rêverait de recruter le Français, qu'il adore. Il pourrait bénéficier du nouveau partenariat record des Reds avec Nike, équipementier du Parisien, pour l'inciter à signer. Sauf s'il choisit Haaland car, clairement, les futurs ex-champions d'Angleterre n'ont pas les moyens de recruter les deux stars. Ce sera Mbappé ou Haaland. A moins que Florentino Pérez ne mette tout le monde d'accord en attirant les deux…

